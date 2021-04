Business news: Venezuela, Fmi, inflazione al 5.500 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Venezuela registrerà una contrazione del 10 per cento nel 2021, dopo un calo del 30 per cento registrato lo scorso anno, e un livello di inflazione del 5.500 per cento. Lo afferma l'ultimo il rapporto sulle prospettive economiche globali del Fondo monetario internazionale (Fmi), precisando tuttavia che le previsioni economiche sul paese sono complicate dalla mancanza di colloqui con le autorità, una comprensione incompleta dei dati riportati e difficoltà nell’interpretare alcuni indicatori economici. Per il 2022 l’istituto finanziario prevede per il Venezuela una contrazione del 5 per cento. (Res)