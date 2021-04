Business news: nuove opportunità in Cile, definiti tempi e obiettivi su raccolta e valorizzazione imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile alza l'asticella sulla raccolta differenziata consolidando una tradizione di politiche ambientali e aprendo nuove opportunità per investimenti anche stranieri sull'economia circolare. Con la recente entrata in vigore del secondo decreto attuativo della legge quadro del 2016 sulla “Responsabilidad Extendida del Productor” si definiscono infatti gli obiettivi di raccolta e valorizzazione degli imballaggi sia a livello domiciliare che industriale, con spazi interessanti per investimenti privati. Entro dodici anni, sintetizza il portale "Vivere all'italiana", dovrà compiersi il riciclo per cinque sottocategorie di rifiuti da imballaggio: cartone per liquidi, carta, metallo, plastica e vetro. Sui residui domiciliari, le percentuali target di raccolta e valorizzazione a carico di produttori ed importatori di imballaggi variano a seconda del tipo di contenitori. Tali target devono essere raggiunti in maniera progressiva entro il 2034: 70 per cento per carta e cartone, 65 per cento per il vetro, 60 per cento per il cartone per liquidi, 55 per cento per il metallo e 45 per cento per gli imballaggi in plastica. A livello industriale, le percentuali sono leggermente più alte per ogni sottocategoria (in media il 10 per cento in più) e il termine è stato fissato in 9 anni. (Res)