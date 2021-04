Business news: Argentina, governo introduce nuovo regime di promozione degli investimenti,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha ufficializzato attraverso un decreto un nuovo regime di promozione degli investimenti che consente il rientro fino a un 25 per cento del capitale. L'iniziativa punta a favorire l'ingresso di capitali per finanziare progetti di investimento in particolari in settori legati all'export, come quelli dell'estrazione mineraria e petrolifera, dell'industria manifatturiera (specialmente automobilistica) e dell'agro-industria. Il capitale minimo per accedere ai benefici della nuova normativa, consistenti in uno sconto fiscale equivalente al 25 per cento dell'investimento iniziale spalmato su un periodo di 15 anni, è di 100 milioni di dollari. Il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha affermato che l'iniziativa del governo rappresenta "una condizione necessaria per il dinamismo produttivo, la stabilità e la prevedibilità dell'economia". Secondo il ministro argentino inoltre la misura "favorisce gli investimenti sull'economia reale scoraggiando i movimenti del capitale speculativo che generano instabilità". (Res)