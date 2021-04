Business news: Brasile, industriali, Covid-19 ha fatto crollare attività industriale dopo nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata della pandemia di Covid-19 in Brasile ha interrotto una sequenza di nove aumenti mensili dell'attività industriale. E' quanto riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione dell'indagine sugli indicatori industriali. Secondo i dati raccolti dalla Cni, il numero di ore lavorate nel settore è diminuito dello 0,5 per cento a febbraio rispetto a gennaio. Il numero di ore lavorate nell'industria è stato tuttavia maggiore del 3,5 per cento rispetto a febbraio 2020, prima dell'inizio della pandemia. Per la Cni l'aggravarsi della pandemia comincia a farsi sentire in altri indicatori, che hanno subito cali più sensibili. La fatturazione è diminuita del 3,3 per cento a febbraio, annullando i guadagni di dicembre e gennaio e tornando ai livelli di novembre del 2020 dello scorso anno. (Res)