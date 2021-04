Business news: Americhe, Mercosur discute proposte di Argentina e Brasile su riduzione dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione delle barriere doganali e la flessibilizzazione della norma che impedisce accordi bilaterali di libero scambio con paesi terzi sono stati i punti principali al centro della riunione del gruppo di coordinatori del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) tenuta in modalità virtuale. In assenza di un consenso unanime i rappresentanti di Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, si legge in una nota ufficiale di Buenos Aires, hanno concordato di continuare a lavorare su questa agenda in vista della prossima riunione del gruppo "ad hoc" fissata per il 14 aprile e soprattutto della riunione dei ministri degli Esteri del 22 aprile. Due le proposte ufficiali in discussione: quella dell'Argentina, che propone una riduzione scaglionata dei dazi sulle importazioni di materie prime e sulle forniture ma non su beni finali, e quella del Brasile, che propone una riduzione complessiva del 20 per cento sui dazi già nel 2021. In merito all'apertura del blocco regionale ad accordi con paesi terzi avanzata con forza dal governo dell'Uruguay, l'Argentina ha ribadito la sua "vocazione a negoziare insieme a un Mercosur unito" e si è detta disposta ad "approfondire la discussione" nelle prossime riunioni. (Res)