Business news: Uruguay, presentato progetto su idrogeno verde a investitori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha presentato a potenziali investitori stranieri un "progetto pilota" per la produzione di idrogeno verde. L'iniziativa, si legge in una nota ufficiale, è stata illustrata dai ministri dell'Economia e delle Finanze, Azucena Arbeleche, e dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere, Omar Paganini, in una riunione virtuale alla quale hanno partecipato oltre 650 investitori di 30 paesi. Nel corso della riunione i rappresentanti del governo uruguaiano hanno sottolineato "i vantaggi comparativi" del denominato "Progetto H2U", che "pone le basi per una collaborazione pubblico-privata lungo termine". La conversione a idrogeno, ha affermato Arbeleche, è considerata dall'Uruguay come "una politica di stato" e un "affare strategico". Il piano, prevede un investimento di circa 20 milioni di dollari e mira principalmente al trasporto su gomma. Tra il 20 aprile ed il 14 maggio, il governo incontrerà rappresentanti di aziende interessate mentre la selezione del gruppo di imprese che parteciperanno alla gara di appalto verrà comunicata nella seconda metà di quest'anno, si legge nella nota. (Res)