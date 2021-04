Ex Ilva: Castaldo, Arcelor Mittal chiarisca caso di operaio Taranto licenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invito ArcelorMittal a chiarire le circostanze in cui è stata presa tale decisione e, nel caso in cui venisse confermata l'assenza di una valida motivazione per il licenziamento, a reintegrare immediatamente il lavoratore. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle Fabio Massimo Castaldo, in merito al caso dell'operaio dello stabilimento di Taranto licenziato. "Molti di voi avranno letto della storia di questo operaio, licenziato (sembrerebbe) per aver invitato, con un post su Facebook, a guardare una fiction in cui si parla di Taranto e dei tanti, troppi problemi di salute legati all'ex Ilva. Qualora venisse confermata la motivazione del licenziamento, saremmo di fronte a un atto indecente da parte di ArcelorMittal: la persona in questione avrebbe semplicemente espresso una sua opinione, senza usare toni forti o dispregiativi", aggiunge Castaldo, secondo cui il licenziamento, in questo caso, andrebbe a ledere la libertà individuale del lavoratore, e non sarebbe quindi ammissibile in uno Stato di Diritto come l'Italia. Castaldo esprime poi vicinanza all'operaio, e alla sua famiglia. (Rin)