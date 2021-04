Business news: Brasile, chiusa asta per concessione a privati di 22 aeroporti, governo incassa mezzo miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fruttata 3,3 miliardi di real, l'equivalente di circa 500 milioni di euro, l'asta celebrata dal governo del Brasile per la concessione trentennale a privati di 22 aeroporti. La gara, tenuta presso la Borsa di San Paolo, è stata divisa in tre blocchi, due vinti dalla brasiliana Companhia de Participacoes em Concessoes, filiale della Ccr, e uno dalla francese Vinci Airports. I vincitori pagheranno l'importo immediatamente dopo l'asta e, a partire dal quinto anno, dovranno corrispondere al governo una percentuale delle entrate ottenute ogni anno, fino alla scadenza del contratto. Nei prossimi giorni, in quella che il governo ha chiamato "Infra Week", andranno all'asta anche una ferrovia e cinque terminal portuari. Pur se rallentato rispetto ai programmi originali, il piano di privatizzazione è uno dei principali impegni fissati dal presidente Jair Bolsonaro in questi due ultimi anni di governo. (Res)