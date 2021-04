Business news: Brasile, governo propone rinnovo di due strumenti di sostegno alle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha trasmesso al Parlamento un piano per rifinanziare due misure di sostegno alle imprese colpite dagli effetti della crisi pandemica. Si tratta del Programma di sostegno per le micro e le piccole imprese (Pronampe) e del Sussidio di emergenza per l'occupazione e la conservazione del reddito (BEm), misure entrambe scadute alla fine del 2020. Le misure disposte dal provvedimento, assicura il governo, non avranno ricadute dirette sulla spesa pubblica e non violeranno le norme che limitano e condizionano le uscite, come la Legge sulla responsabilità fiscale e il tetto di spesa fissato in Costituzione. (Res)