Business news: Colombia, Fmi prevede crescita del del 5,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia registrerà una crescita del 5,1 per cento nel 2021, dopo una contrazione del 6,8 per cento registrata lo scorso anno nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo afferma l'ultimo il rapporto sulle prospettive economiche globali del Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo l’istituto finanziario il paese crescerà del 3,6 per cento il prossimo anno. Lo Colombia, si legge nel rapporto conclusivo della missione dell'Fmi compiuta a Bogotà a marzo, “è stata duramente colpita dalla pandemia, ma la risposta politica è stata tempestiva e ben coordinata”. Tuttavia “non si prevede che torni alla pre-pandemia livelli fino alla seconda metà del 2022”. Per l’Fmi si prevede che il disavanzo delle partite correnti aumenterà al 3,75 per cento del Pil a causa della maggiore crescita e della ripresa delle importazioni. Si prevede inoltre che il fabbisogno di finanziamento esterno rimarrà elevato. Tuttavia, secondo l’istituto finanziario si assisterà a una ripresa degli investimenti esteri diretti non petroliferi e a un calo del fabbisogno pubblico di prestiti, che comporterà un aumento del flusso di capitali. Infine, secondo l’Fmi, gli sforzi per integrare i migranti venezuelani nell'economia dovrebbero aumentare la crescita potenziale della Colombia nel medio termine. L’economia della Colombia ha registrato nel 2020 una contrazione del 6,8 per cento. Il calo del Pil nel quarto trimestre è stato del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La contrazione del Pil a dicembre è stata del 2,47 per cento. (Res)