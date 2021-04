Egitto-Russia: ministro Esteri russo Lavrov domani in visita al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Russia, Sergej Lavrov, è atteso domani in Egitto per una visita ufficiale. Lo riferiscono fonti della stampa egiziana. Gli argomenti dei colloqui con l’omologo egiziano Sameh Shoukry dovrebbero includere la ripresa dei voli egiziani verso le destinazioni turistiche egiziane. “Abbiamo fatto il massimo per raggiungere il massimo della sicurezza negli aeroporti e nei resort dell’Egitto”, ha detto il capo della diplomazia egiziana in un’intervista all’agenzia di stampa russa “Tass”. "Questi sforzi hanno facilitato l'afflusso di milioni di visitatori da una varietà di paesi, che qui si godono il caldo sole e tornano a casa senza infezioni o implicazioni della pandemia", ha detto ancora Shoukry. (Cae)