Pd Roma: Raggi non riconosce neanche il Colosseo, non può ricandidarsi Sindaca

- "Può una persona che dopo 5 anni in cui è stata Sindaca non riconosce nemmeno il Colosseo ricandidarsi alla guida di Roma? No. Oggi sui Social di Virginia Raggi l'ennesimo esempio della follia che la Capitale sta vivendo". Lo scrive in un post su Facebook Andrea Casu segretario Pd Roma postando il manifesto con cui la sindaca ha annunciato lo svolgimento nel 2023 del torneo di Golf Ryder Cup, sulla foto dell'anfiteatro di Nimes. "P.s. -scrive anche Casu- Tra l'altro la Ryder Cup si svolgerà a Guidonia". (Com)