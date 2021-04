© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE- Il vice presidente del Consiglio regionale Devid Porrello ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 86 in presenza per "Elezione del presidente del Consiglio regionale" – Ore 14.30.VARIE- Manifestazione per protestare contro lo sgombero del Selam Palace di Roma indetta dall'associazione 'Nonna Roma', davanti al Dipartimento delle Politiche sociali del comune di Roma. Ore 10.30.- Manifestazione dell’associazione ‘Roma Più Bella’ per protestare contro le restrizioni dovute al Covid. Piazza Montecitorio, Roma – Ore 14.(Rer)