- A Torino domani, lunedì 12 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 13.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1674m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: si avvicina la parte più attiva della perturbazione che determina una recrudescenza del maltempo su tutto il Nord Ovest; cieli molto nuvolosi o coperti con piogge diffuse, anche intense e a carattere di rovescio sulla Liguria centro-orientale. Neve oltre i 1400-1700 metri in calo dalla sera.(Rpi)