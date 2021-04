Romania: premier Citu, dal 15 aprile attivi 171 nuovi centri per vaccinazioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania saranno aperti a partire dal 15 aprile 171 nuovi centri per vaccinare la popolazione contro il Covid-19. Lo ha confermato oggi il primo ministro romeno, Florin Citu, durante una dichiarazione alla stampa dopo avere preso parte ad una riunione del Centro nazionale per la gestione e il coordinamento degli interventi (Cncci). Secondo quanto spiegato da Citu, dalla prossima settimana si punta a garantire una capacità di vaccinare 100 mila persone al giorno grazie alla creazione dei nuovi centri. "Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, la prossima settimana saranno aperti 171 nuovi centri di vaccinazione. Dopo il 15 aprile, avremo la capacità di vaccinare 100 mila persone al giorno", ha dichiarato il premier. "È molto importante che tutti capiscano che è l'unica soluzione per riaprire l'economia, ed è importante anche dal punto di vista della salute, solo attraverso la vaccinazione possiamo andare avanti e lasciarci alle spalle la pandemia, quindi abbiamo fatto tutto il possibile, tutte le risorse necessarie per avere le dosi di vaccino e vaccinare 5 milioni di persone tra fine maggio e inizio giugno", ha spiegato Citu. Il capo dell'esecutivo ha rilevato che l'obiettivo del Paese è di arrivare a 10 milioni di vaccinati entro l'inizio di agosto. (Rob)