Grecia: omicidio giornalista Karaivaz, killer immortalati da telecamera di sicurezza (4)

- Volto noto della televisione greca, Giorgos Karaivaz era specializzato nel giornalismo investigativo, in particolare in inchieste legate al mondo della polizia. Proprio su questi temi aveva costruito la sua carriera, lavorando sin dagli anni Novanta per l’emittente televisiva “Ant 1”. Nel 2017 si era trasferito all’emittente “Star Tv”; mentre per diversi ha lavorato per il quotidiano “Eleftheros Typos”. Sposato e padre di un figlio, Karaivaz, da alcuni anni era fondatore e proprietario del portale d’informazione “Bloko.gr”. Come si vede dal suo profilo Facebook, molti degli ultimi articoli su cui stava lavorando erano relativi ad indagini sulla polizia greca. Per l’emittente televisiva “Star Tv” lavorava per il programma “Truths with Zina”, insieme alla conduttrice Zina Koutselini. (Gra)