- "Bisogna risarcire settori come la ristorazione, lo sport e l'agricoltura che non stanno lavorando a causa delle chiusure. Nel frattempo vanno organizzate le riaperture dove i dati dei contagi lo consentono per aprire già nella prima settimana di maggio". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, ai microfoni del Tg3. (Rin)