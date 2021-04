Governo: Giorgetti su golden power, in futuro altre misure di questo tipo per difendere interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono settori strategici per cui non è assolutamente opportuno che ci sia il liberi tutti”. Lo ha detto il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega intervenendo sul tema del "Golden Power", applicato dal governo per bloccare l'acquisizione della Lpe di Baranzate, azienda che produce semiconduttori, da parte del gruppo cinese Shenzen Invenland Holdings. "Abbiamo usato in modo drastico questa misura in questo caso – ha proseguito Giorgetti - ma ce ne sono anche altri, alcuni fanno riferimento all'industria civile e tecnologica, altri alla difesa, ma è sicuro che in futuro ci saranno altre misure di questo tipo quando saranno necessarie per difendere l'interesse nazionale, declinato anche in una prospettiva occidentale e di libertà di impresa e civili che a noi è molto chiaro. Questo è un sentiero in cui incontreremo altre situazioni analoghe e il comportamento del governo sarà assolutamente identico”. (Rem)