Alitalia: Giorgetti, con Commissione europea in queste ore confronto serrato

- “La discussione in corso con la Commissione, anche in queste ore, è un confronto molto serrato e, dalla parte italiana, sull'avere una compagnia competitiva e abbia una prospettiva che può partire con un nucleo più ristretto in termini di operatività ma che, nel corso del tempo e con la ripresa della liberalizzazione dei flussi turistici, e di movimento abbia la possibilità di espandersi”. Lo ha detto il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano. “È oggettivamente un braccio di ferro in cui ciascuno porta le proprie ragioni”, ha proseguito Giorgetti, evidenziando che, da parte della Commissione, c'è la volontà, “per esempio di liberare più slot possibile, ma tutto ciò non è esattamente l'interesse, nei termini di possibilità di sviluppo della nuova compagnia e qui si inserisce il tema di cosa succede alle altre compagnie di bandiera in giro per l'Europa, in particolare Air France e Lufthansa, i quali hanno avuto aiuti di stato cospicui che stanno male anche loro”. “È un difficile equilibrio dell'interesse nazionale di avere una compagnia di bandiera che non faccia continuamente perdite e che non replichi gli errori fatti nel passato – ha chiosato il ministro - perché a questa crisi, noi siamo arrivati con una compagnia 'fallita', mentre Lufthansa ed Air France sono arrivati con compagnie strutturate”.(Rem)