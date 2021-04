Vaccini: Giorgetti, con Sputnik russi avviato azione mediatica per mettere in imbarazzo Europa e Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I russi con Sputnik hanno avviato un'azione molto mediatica, molto pubblicitaria, venendo a offrire la possibilità di produrre qui vaccini Sputnik dicendo che erano disponibili a cedere i brevetti, cosa che non facevano le gradi americane, per mettere in imbarazzo l'Europa e l'Occidente e dire che noi siamo più disponibili ad aiutare rispetto agli altri”. Lo ha detto il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. “Ancora una volta - ha rilevato Giorgetti - l'Europa oggettivamente non è andata bene, è un altro fallimento in termini di politica vaccinale, faticosamente arranca e cerca di recuperare, ma siamo un mese indietro rispetto agli altri. Però anche sul terreno della salute si gioca il concetto di sovranità". (Rem)