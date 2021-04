© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato sul sito di Regione Lombardia oggi, a fronte di 41.303 tamponi effettuati, sono 2.302 i nuovi positivi al Coronavirus. Continuano a diminuire i ricoveri sia in terpia intensiva (- 10 rispetto a ieri, per un totale di 814 ricoverati) sia nei reparti (- 163 per un totale di 5896). Sono invece 77 i decessi, mentre sono 1.783 i guariti/dimessi. (Rem)