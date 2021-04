Business news: Perù, Fmi, crescita dell'8,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Perù registrerà una crescita dell'8,5 per cento nel 2021, dopo una contrazione dell'11,1 per cento registrata lo scorso anno nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo afferma l'ultimo il rapporto sulle prospettive economiche globali del Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo l'istituto finanziario il paese crescerà del 5,2 per cento nel 2022. La pandemia di Covid-19, si legge in un nota dell'Fmi diffusa al termine della missione compiuta Lima a marzo, "ha portato a misure di contenimento molto severe e ha colpito duramente l'attività economica, con un forte calo del Pil nel secondo trimestre, uno dei più profondi al mondo". Tuttavia, "una risposta coordinata della politica fiscale, monetaria e finanziaria ha contribuito a stabilizzare i mercati finanziari, contenere le insolvenze e sostenere la ripresa nella seconda metà del 2020, quando le misure di contenimento sono state allentate".