Grottaferrata: sindaco, il mercato contadino continuerà ina aria più adeguta

- "Il Mercato Contadino continuerà a vivere come servizio ai cittadini di Grottaferrata con un nuovo progetto destinato produttori agricoli certificati che parteciperanno a una pubblica manifestazione di interesse e non, come è stato fino ad oggi, gestito da produttori e commercianti, i quali ora si stanno esercitando nel rumoroso esercizio di mistificazione della realtà a mezzo social quale stiamo assistendo". Lo si legge in una nota del sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti. "In merito allo spostamento dall'attuale sede di piazza De Gasperi, è giusto altresì precisare che si è deciso in questa direzione perché riteniamo che questo tipo di servizio debba essere portato anche in aree dove non ci sono più attività commerciali, mancano mercati rionali o dove le stesse sono state sostitute nel tempo dai supermercati". Premesso che "l'attuale gestore del Mercato Contadino ha la concessione scaduta da ben due anni - prosegue il sindaco - ciò che sta avvenendo in questi giorni, al netto di polemiche solo strumentali e male argomentate, è quanto semplicemente e legittimamente deliberato dall'Amministrazione comunale che ha in piena e libera coscienza stabilito nuovi criteri e linee guida in base alle quali scrivere un nuovo bando di assegnazione ad evidenza pubblica del servizio". (Com)