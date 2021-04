M5s: Crimi, frasi Casaleggio? Se vere sarebbero false, diffamatorie e misere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un duro botta e risposta quello che si consuma tra il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, ed il capo politico reggente del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. "C'è stato un intento di mettere in difficoltà finanziaria Rousseau. Spero - le parole di Casaleggio ospite a 'Mezz'ora in più', su Rai3 - il motivo non sia quello di mettere sul piatto le regole che hanno caratterizzato da sempre il Movimento cinque stelle" come il no al terzo mandato, "o la democrazia dal basso, o altre regole fondamentali del M5s". La replica di Crimi non si fa attendere ed avviene, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione tra i deputati pentastellati e l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Non mi sono mai prestato ad alimentare pubblicamente polemiche tra l'associazione Rousseau e il Movimento - afferma Crimi - ma ho appreso che Davide Casaleggio avrebbe detto che ci potrebbe essere stata un'azione volontaria da parte del M5s per mettere in difficoltà economica l'Associazione Rousseau, al fine di poter derogare al limite dei due mandati. Sto chiedendo di verificare" se queste frasi rispondono a verità. "Mi auguro di no - conclude sempre Crimi - perché sarebbero non solo false, ma diffamatorie e misere: i portavoce del M5s hanno versato oltre 3 milioni e mezzo di euro per la piattaforma Rousseau". (Rin)