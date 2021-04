Albania: Covid, coprifuoco ridotto durante il mese del ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di esperti che sovrintende alla situazione pandemica da Covid-19 in Albania ha approvato la richiesta del governo di allentare il coprifuoco durante il mese di ramadan a partire dal 13 aprile. Lo ha confermato il ministro della Salute Ogerta Manastirliu in diretta Facebook chiarendo che l'orario del coprifuoco sarà ridotto di due ore a partire da lunedì 12 aprile, quando gli albanesi potranno muoversi dalle 6 del mattino sino alle 22, anziché alle 20. Anche bar e ristoranti potranno restare aperti durante questo periodo. Il primo ministro Edi Rama ha detto nei giorni scorsi di aver chiesto al comitato di prendere in considerazione la riduzione degli orari del coprifuoco e di essere in attesa di una risposta. Il Comitato di esperti è nominato dal governo e guidato dal vice ministro della Salute Mira Rakacolli. La scorsa settimana, il comitato ha emesso una raccomandazione di non modificare le restrizioni per due settimane, poiché si erano dimostrate efficaci. Il ministro della Salute ha augurato ai musulmani albanesi un felice mese di Ramadan. L'allentamento delle restrizioni resterà in vigore fino al giorno delle elezioni, il 25 aprile. (Alt)