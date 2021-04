Alitalia: Giorgetti, questa settimana decisiva nella trattativa con la Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la nuova compagnia di bandiera “questa settimana sarà decisiva perché sono attese le sentenze sui prestiti ponte che sono state fatte in un mondo diverso. Auspico che la trattativa con la commissione europea porti a una soluzione positiva". Lo ha detto il ministro allo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. “Lo stato italiano - ha ricordato Giorgetti - ha deciso di mettere su questa partita tre miliardi di risorse pubbliche, il governo italiano si impegna qui come da altre parti, ma deve fare un bilanciamento su come investire le risorse, non si possono buttare via perché ci sono altri settori in sofferenza”. (Rem)