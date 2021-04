Covid: Salvini su Arcuri, uomo di Conte indagato? Aspettiamo inchiesta sui banchi con rotelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma dai... Chi l’avrebbe mai detto che l’uomo di Conte sarebbe stato indagato? Aspettiamo l’inchiesta sui banchi con le rotelle". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito a quanto riportato dal quotidiano "La Verità", secondo cui l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, sarebbe indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'accusa sarebbe contenuta nel fascicolo sulle forniture di mascherine cinesi.(Rin)