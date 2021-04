Covid: ordine infermieri Roma, massimo rigore contro deliri complottistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma, in relazione ad una manifestazione avvenuta questa mattina a Piazza del Popolo di presunti “sanitari” no vax, tra i quali vi sarebbero alcuni infermieri, "ribadisce senza riserva alcuna che la professione infermieristica, come le altre professioni intellettuali nel campo sanitario, aderisce ai principi dell’etica professionale che guida scienza e coscienza degli infermieri in scelte che rispondono al principio inderogabile di tutela della salute delle persone. Vaccinarsi è un obbligo di deontologia professionale prima ancora di essere un obbligo giuridico stabilito con legge dallo Stato". Lo si legge in una nota dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Roma. "Dunque, se verrà confermata la presenza di infermieri al raduno di un sedicente comitato ‘Di sana e robusta costituzione’, questi dovranno renderne conto all’Ordine che agirà con il rigore che la gravità del caso impone. Ancora una volta – conclude la nota – ribadiamo un concetto che dovrebbe essere pacifico e cioè che l’opera dell’infermiere si basa in primo luogo sulla evidenza scientifica, che esclude qualsiasi delirio complottistico da cui singoli soggetti, del resto non solo nella nostra professione, possono essere stati, è il caso di dirlo, 'contagiati'”. (Com)