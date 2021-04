Fisco: D'Uva (M5s), da Castelli proposta detrazioni e agevolazioni su palestre e medicina preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Introdurre un sistema fiscale e tributario che preveda la prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico come farmaco per la prevenzione e la cura delle principali patologie croniche". Il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, spiega così la sua proposta su palestre e medicina preventiva in un post su francescoduva.it, sito del deputato Questore del Movimento cinque stelle. "In questo modo - prosegue Castelli - si potrebbe avere il riconoscimento della prescrizione dell'esercizio fisico tra le detrazioni del sistema fiscale delle 'spese sanitarie' e, con un provvedimento a parte, l'agevolazione Iva sulle prestazioni erogate dietro prescrizione medica, che passerebbero dall'attuale 22 al 10 per cento. Sarebbe un grande aiuto anche per l'intero settore". (Rin)