Alitalia: Garavaglia, nuovca compagnia più ristretta su rotte e velivoli e senza handlig e manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nuova compagnia, per essere in discontinuità ed essere economicamente razionale, e quindi in equilibrio economico sarà una compagnia aerea molto diversa, più ristretta per quanto riguarda rotte e velivoli e soprattutto non potrà avere in sé tutte parti che aveva prima come l'handlig e manutenzione”. Lo ha detto il ministro alle sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano.(Rem)