Kirghizistan: referendum costituzionale, oltre il 77 per cento a favore della nuova legge fondamentale

- Oltre il 77 per cento degli elettori aventi diritto del Kirghizistan ha votato a favore della nuova versione della Costituzione al referendum di oggi. Lo riferisce la Commissione elettorale centrale kirghiza dopo avere elaborato il 50 per cento delle schede. Secondo i dati, circa il 13 per cento degli elettori non ha sostenuto la nuova Carta fondamentale. Secondo la bozza della nuova costituzione del Paese pubblicata all'inizio di febbraio, il Kirghizistan istituirà un nuovo istituto - Consiglio del popolo - che fungerà da organo consultivo e fornirà raccomandazioni sulle priorità di sviluppo sociale. L'iniziativa prevede anche la riduzione del numero dei parlamentari da 120 a 90. Le modifiche costituzionali aumenteranno anche il potere del presidente trasformando così il Paese da repubblica parlamentare-presidenziale a presidenziale. La riforma del sistema di governo è stata sostenuta da oltre l'80 per cento degli elettori in un referendum separato tenuto insieme a un'elezione presidenziale istantanea, che ha portato Sadyr Japarov alla vittoria lo scorso 10 gennaio. (Res)