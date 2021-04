Alitalia Giorgetti, in nuova compagnia, al momento non prevista area cargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non c'è particolare attenzione sull'area cargo, penso sia contemplato in prospettiva, ma dalle mie informazioni non è il focus della missione aziendale anche perché il baricentramento dell'attività aziendale di Alitalia sarà molto concentrato su Roma mentre il cargo inevitabilmente passa sul polo milanese”. Lo ha detto il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega in corso a Milano. (Rem)