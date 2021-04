Iran: per Teheran l’incidente all'impianto di Natanz è un atto di “terrorismo nucleare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta dell'ultimo di una serie di misteriosi incidenti in uno dei siti più protetti di Teheran avvenuto, peraltro, mentre sono ripresi i negoziati sull'accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali. Israele era stata accusata di un attacco contro un avanzato impianto di sviluppo e assemblaggio di centrifughe a Natanz nel luglio 2020. Lo Stato ebraico è considerato responsabile, insieme agli Stati Uniti, del virus Stuxnet che ha sabotato le centrifughe di arricchimento iraniane un decennio fa. L’episodio avviene mentre la prossima settimana dovrebbero riprendere a Vienna i colloqui della Commissione mista dell’accordo sul nucleare iraniano (Piano globale d’azione congiunto, Jcpoa). Oggi, inoltre, il capo del Pentagono, Lloyd Austin, si trova in Israele per colloqui con il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz. L'Iran ha annunciato ieri, sabato 10 aprile, di aver avviato le centrifughe avanzate IR-6 e IR-5 che arricchiscono l'uranio più rapidamente, in una nuova violazione degli impegni ai sensi del Piano di azione globale congiunto (Jcopa), l’accordo del 2015 nel quale gli Stati Uniti stanno cercando rientrare. (Irt)