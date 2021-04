Grecia: omicidio giornalista Karaivaz, killer immortalati da telecamera di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio del giornalista greco Giorgos Karaivaz potrebbe essere collegato alla criminalità organizzata, ha detto ieri il viceministro per la Protezione dei cittadini, Lefteris Economou, parlando all'emittente pubblica "Ert". Karaivaz è stato ucciso venerdì 9 aprile in un agguato sotto la sua abitazione ad Alimo nella periferia sud di Atene. Economou ha chiarito che dall'autopsia sul corpo è emerso che il cronista è stato colpito da dieci colpi di proiettile. Il vice ministro ha suggerito un collegamento tra l'omicidio e la criminalità organizzata. "C'è stata una serie di sospetti omicidi a commissione negli ultimi tre anni", ha detto Economou parlando di una "guerra aperta" tra bande rivali. Tuttavia, il viceministro ha sottolineato che è ancora troppo presto per formulare ipotesi sul movente dell'omicidio di Karaivaz. Di sicuro il giornalista è stato colpito a fuoco da due uomini su una motocicletta, che gli investigatori ritengono siano "assassini professionisti". (segue) (Gra)