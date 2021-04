© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno può bruciare la storia antifascista di Roma: chi offende la memoria dell'eccidio di Pietralata ferisce tutta la città. Anche quest'anno il 25 Aprile tornerò a via del Peperino al fianco del Pd della Tiburtina per onorare i martiri a cui dobbiamo la nostra libertà”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)