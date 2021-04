© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo 'La Verità', Domenico Arcuri risulterebbe indagato per peculato dalla Procura di Roma per il caso delle mascherine cinesi. Sulla sua incompetenza non avevamo dubbi, ma se le indagini rivolte verso l'ex commissario dovessero confermare quanto riportato nelle accuse, allora la questione diventerebbe molto più seria". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)