Vaccino: Zingaretti, si a Sputnik anche nel Lazio dopo approvazione Ema e Aifa

- “Penso che noi dovremmo inoculare nelle persone i vaccini che salvano vite”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Mezz'ora in più su Rai 3 rispondendo alla domanda sul perché il Lazio avesse dato disponibilità al vaccino Russo Sputnik. “Prima di tutto però serve l’approvazione di Ema e Aifa” del resto ha aggiunto “anche la Germania ne ha opzionato 20 milioni di dosi ed è pronta a produrlo in uno stabilimento in Baviera”.(Rer)