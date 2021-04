Regionali Calabria: M5s, alleanza strutturale possibile con dialogo fra forze che lavorano per cambiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Movimento cinque stelle aggiungono: "D'altronde, per concretizzare un'alleanza strutturale questa deve essere consolidata non solo dalla condivisione di medesimi principi quanto dalla ricerca di quel buon senso che non può pregiudicare dal dialogo con tutte le forze che vogliono porsi in discontinuità con il passato. C'è ancora tempo e spazio - concludono i parlamentari del M5s - per portare avanti un percorso virtuoso, inedito e credibile da presentare ai calabresi che difficilmente comprenderebbero divisioni e veti incrociati". (Com)