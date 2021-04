Covid: Fauci, Usa potrebbero donare vaccini a paesi a basso e medio reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno prendendo in seria considerazione l’idea di donare vaccini a paesi a basso e medio reddito quando avranno finito di vaccinare la loro popolazione. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, in un’intervista concessa a “Mezz’ora in più” su “Rai3”. “Gli Usa hanno aderito al Covax (il programma internazionale che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini anti Covid-19), abbiamo donato 4 miliardi di dollari per i vaccini nei paesi a basso e medio reddito e quando avremo vaccinato la nostra popolazione prenderemo in considerazione l’idea di donare vaccini ai paesi che ne hanno bisogno”, ha detto Fauci, chiarendo che tra questi “potrebbero esserci paesi europei, ma non ne sono certo”. "Molti paesi hanno risorse sufficienti: per le donazioni ci riferiamo a paesi a basso e medio reddito", ha dichiarato.(Cas)