- Il vaccino AstraZeneca ''non è stato vietato e non è controindicato neanche per i più giovani. L'indicazione è quella di utilizzarlo per gli over 60, né più né meno di quello che hanno fatto la Germania e la Spagna, mentre in Francia hanno dato indicazione per gli over 55''. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, ospite di "Mezz'ora in più", su Rai3.(Rin)