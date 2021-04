Roma: De Vito, bocciatura mozione per forum 'beni confiscati a criminalità' non è buon segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assise Capitolina venerdì "ha bocciato la mozione 34/21, a prima firma della consigliera Agnese Catini, che prevedeva l'istituzione in tempi rapidi del 'Forum sui beni confiscati alla criminalità organizzata'. Non è stato un bel segnale; soprattutto se si considera che il regolamento sui beni confiscati approvato nel 2018 prevedeva l’istituzione del Forum entro 6 mesi, di qui l'impulso dato dalla mozione bocciata, dopo oltre due anni di ritardo". Lo scrive in un post su Facebook il presidente dell'assemblea Capitolino Marcello De Vito. "Il fatto che ci si sta lavorando, non giustifica né attenua l'esito della decisione.Stesso dicasi per il fatto che la bocciatura sia avvenuta con una 'pavida' (o inconsapevole) astensione.Normalmente una mozione di questo tipo passa all'unanimità. Bene hanno fatto tante realtà associative, che operano sul tema e sul territorio da decenni, a rimarcare questo passaggio a vuoto, qualificandolo alla stregua di 'una bocciatura assurda, grave e pericolosa'. Conclusivamente auspico, al netto della bocciatura della mozione, stante l'obbligo previsto nel Regolamento di tre anni fa e visto il 'ci si sta lavorando' emerso dalle dichiarazioni di voto, che si arrivi comunque al risultato e quindi che la Giunta provveda davvero, nel più breve tempo possibile all'istituzione del Forum sui beni confiscati alla criminalità organizzata, come previsto nell'atto respinto".(Com)