Rifiuti: De Priamo (Fd'I), romani ringrazino Raggi e Ziongaretti per cumuli rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che risoluzione dell'ennesima crisi dei rifiuti: il rimpallo di responsabilità tra Raggi e Zingaretti ha prodotto cumulo di rifiuti indifferenziati in varie zone della città: dalla Cassia alla Magliana fino al Torrino, solo per citare alcuni estremi opposti della città la situazione è del tutto fuori controllo ed i romani sanno con chi prendersela. Regione e Comune che hanno prodotto un piano rifiuti debolissimo che ad ogni problema entra in grave crisi con conseguenze pericolose anche a livello igienico sono i principali responsabili di questa emergenza". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. (Com)