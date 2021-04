Atac: Nanni-De Gregorio (Azione), sue gestione patrimonio è delirio M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla gestione del patrimonio di Atac siamo al delirio. Non solo la municipalizzata sotto la gestione grillina non ha trovato un'alternativa alla messa all'asta dei suoi gioielli immobiliari, ma gli incanti sono andati tutti deserti mettendo a serio rischio l'esito del concordato. Dei 92 milioni che l'azienda aveva messo in preventivo di incassare, ne sono entrati finora circa 2". Lo dichiarano in una nota Dario Nanni, responsabile romano di Azione e Flavia De Gregorio, consigliera del I Municipio e delegata alle Politiche sociali del partito di Carlo Calenda. "Il tutto a una settimana circa dall'inizio delle aste per gli ex depositi Atac di piazza Ragusa e piazza Bainsizza, su cui la soluzione individuata dal Campidoglio è a dir poco demenziale: uno scostamento di bilancio per tentare di riacquistare strutture che già erano proprietà di una propria azienda partecipata al 100 per cento. Anche qui la vendita è stata legata al piano concordatario, senza nemmeno tentare di mettere a reddito questi siti strategici", concludono Nanni e De Gregorio. (Com)