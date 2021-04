Covid: Fauci, negli Usa campagna vaccinale va molto bene ma preoccupati per aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, ha espresso preoccupazione per l’aumento dei contagi da coronavirus che si sta registrando negli Stati Uniti nonostante i progressi nella campagna vaccinale. “Nelle ultime settimane negli Usa abbiamo osservato che dopo picchi alti di contagi, il plateau è stato raggiunto a un livello superiore a quello auspicabile, intorno ai 20-30 mila contagi al giorno”, ha detto Fauci in un’intervista concessa a “Mezz’ora in più” su “Rai3”. “Una notizia incoraggiante è che il programma vaccinale sta andando molto bene: abbiamo 62 milioni di persone vaccinate e ogni giorno vacciniamo 3-4 milioni di persone. La nostra speranza è che con il passare dei giorni l’aumento dei vaccinati impedisca la crescita dei contagi”, ha affermato l’esperto, che ha legato l’aumento dei casi alla variante B.1.1.7. “Negli Usa e in Europa siamo alle prese con la variante B.1.1.7, individuata per la prima volta nel Regno Unito, che sa trasmettersi in modo molto più efficiente. E’ possibile che la variante sia responsabile dell’aumento dei contagi nonostante i tentativi di lockdown. A cancellare gli effetti del lockdown è quell’aumento di trasmissibilità”, ha detto Fauci. (Cas)