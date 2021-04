Milano: Mascaretti (Fd'I) gestione comunale case popolari fa acqua da tutte le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione Sala ha abbandonato i cittadini che abitano nelle case comunali gestite da MM. Per gli inquilini degli ultimi piani ogni volta che piove è una tragedia, con acqua che cola dai soffitti gonfiando gli intonaci e scorrendo pericolosamente lungo gli impianti elettrici. Così in piena zona rossa, obbligati dal Governo a stare nelle proprie abitazioni, malsane e pericolose, i cittadini di via Bisnati, come quelli di via Faenza vivono con i secchi sul letto ormai da anni e respirano aria malsana" denuncia Andrea Mascaretti Capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Una situazione da terzo mondo" prosegue Mascaretti "un vero inferno per i cittadini milanesi se consideriamo che molte case comunali non hanno nemmeno l'ascensore e, dove ci sono, spesso restano fuori uso per molti giorni, anche se ai piani alti vivono disabili in carrozzina e anziani con difficoltà motorie che non possono uscire di casa nemmeno per andare a farsi curare. Per fortuna ora a Milano c'è Croce Rossa che aiuta disabili che abitano negli alloggi popolari a uscire di casa quando l'ascensore è guasto". (Com)