Covid: Astorre (Pd), sconcerto per manifestazione infermieri a Roma

- "Ho sempre considerato fondamentale, in una democrazia, scendere in piazza e manifestare per le proprie idee e convinzioni. Partendo, dunque, da questo presupposto, devo dire che il Sit In di oggi svoltosi in Piazza del Popolo a Roma, organizzato dagli infermieri contrari all'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, mi ha lasciato di stucco". Lo dice, in una nota, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio. "Rimango incredulo, che dopo un anno di pandemia, una pandemia che ha portato a quasi 114 mila vittime in Italia - sottolinea Astorre -, ci siano ancora delle persone che parlano di dittatura sanitaria, di violazione di diritti, contro l'obbligo vaccinale previsto per una categoria tra le più a rischio. Vaccinare gli operatori sanitari è una tutela per loro stessi e per i pazienti che hanno in cura. Reputo gli infermieri e i medici eroi di questa vera e propria battaglia ma, oggi, in piazza, è andato in scena uno spettacolo che lascia davvero sconcertati e delusi per la totale mancanza del senso di responsabilità", conclude. (Com)