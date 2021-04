Roma: 80 sanzioni durante controlli anti Covid nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pieno centro storico sono scattate le sanzioni per una struttura ricettiva di b&b che stava somministrando irregolarmente la cena ad un gruppo di persone. Nei confronti dell'attività sono tuttora in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa. Oltre un centinaio i veicoli controllati nelle notti di questo weekend e più di 300 le verifiche eseguite presso i minimarket, con una ventina di illeciti riscontrati per la vendita irregolare di alcolici dopo le 18. I controlli sono in tuttora in corso in queste ore al fine di assicurare il rispetto delle norme anti contagio su tutto il territorio capitolino. (Rer)