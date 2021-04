Covid: Fauci, possibile ritorno turisti Usa in Italia tra fine estate e inizio autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli Stati Uniti riusciranno a tenere sotto controllo le varianti del nuovo coronavirus e continueranno a vaccinare al ritmo attuale è possibile che la flessibilità nei viaggi aumenti tra fine estate e inizio autunno. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, in un’intervista concessa a “Mezz’ora in più” su “Rai3”. “E’ molto difficile fare previsioni, ma se riusciremo a tenere sotto controllo questa variante (B.1.1.7.) e continueremo a vaccinare 3-4 milioni di persone al giorno per fine primavera e inizio estate potremo avere la nostra popolazione vaccinata. Quando questo accadrà cominceremo a tornare a una qualche forma di normalità tra fine estate e inizio autunno. In quel caso aumenterà la flessibilità nei viaggi", ha detto Fauci. "Spero che durante l’estate e l’autunno arriveremo a un punto in cui i viaggi saranno più flessibili e gli americani potranno tornare in Italia”, ha aggiunto. (Cas)