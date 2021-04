Difesa: Gantz, Israele pronta a cooperare con gli Usa sull’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele è pronto a cooperare con gli Stati Uniti sul dossier dell’Iran, ma la sicurezza israeliana dovrebbe essere sempre salvaguardata da qualsiasi nuovo accordo sul programma nucleare di Teheran. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, dopo l’incontro con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. "Israele vede gli Stati Uniti come un partner a pieno titolo in tutti i teatri operativi, non ultimo l'Iran", ha detto Gantz, citato dal quotidiano “Jerusalem Post”. “Lavoreremo a stretto contatto con i nostri alleati americani per garantire che qualsiasi nuovo accordo con l'Iran preservi gli interessi vitali del mondo e degli Stati Uniti, prevenga una pericolosa corsa agli armamenti nella nostra regione e protegga lo Stato di Israele", ha aggiunto Gantz. Austin, durante la prima visita in Israele di un alto funzionario dell'amministrazione Biden, ha detto che Washington ritiene l'alleanza con Israele “centrale per la sicurezza regionale”. La missione del capo del Pentagono include colloqui anche con il primo ministro, Benjamin Netanyahu. Quest’ultimo ha più volte espresso preoccupazione per un possibile rientro degli Stati nell'accordo nucleare iraniano del 2015. (Res)