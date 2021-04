Cipro: Anastasiades a inviata Onu Lute, parte turca abbia approccio costruttivo a conferenza di Ginevra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Anastasiades ha detto in precedenza che i piani della Turchia per la creazione di due Stati a Cipro non si concretizzeranno in quanto si tratta di una soluzione inaccettabile. Anastasiades ha ribadito in un'intervista all'emittente televisiva greca "Ert" la determinazione di Nicosia a prendere parte alla conferenza informale di Ginevra sulla questione cipriota, organizzata dall'Onu dal 27 al 29 aprile nel formato 5+1 (Grecia, Turchia, Regno Unito e le due comunità di Cipro + le Nazioni Unite), "per un dialogo costruttivo che creerà le prospettive per continuare i negoziati su una soluzione al problema di Cipro dal punto in cui si erano fermati a Crans Montana nel 2017". "Abbiamo raggiunto una serie di convergenze, le questioni relative alle autorità legislative e giudiziali sono state concordate", ha affermato il presidente cipriota, osservando tuttavia che questioni significative sono ancora pendenti come quella delle proprietà e della presenza delle truppe straniere nell'isola. (segue) (Gra)